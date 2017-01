Datafolha aponta avanço de Marina em pesquisa eleitoral e liderança de Aécio

SÃO PAULO (Reuters) - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) lidera em uma pesquisa de intenção de voto para Presidência da República divulgada neste sábado, mas apresentou queda na preferência dos eleitores, enquanto a ex-senadora Marina Silva (Rede) mostra-se mais forte em relação a uma sondagem realizada em junho.

De acordo com reportagem publicada no site do jornal Folha de S.Paulo, Marina aparece agora com 21 por cento das intenções de voto, alta de três pontos ante a pesquisa anterior.

O Aécio registrou recuo de quatro pontos, para 31 por cento, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também caiu nas inteções, para 22 por cento.

Nesse cenário pesquisado, Marina está tecnicamente empatada com Lula, uma vez que a margem de erro é de dois pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada nos dias 25 e 26 de novembro, com 3.541 pessoas.

O levantamento ainda aponta o ex-presidente Lula com alto índice de rejeição.

Segundo a sondagem, 47 por cento dos entrevistados disseram que não votariam no petista, com o partido da presidente Dilma Rousseff sofrendo os efeitos de uma crise política e econômica, além do escândalo de corrupção investigado pela operação Lava Jato, da Polícia Federal.