Del Nero e Teixeira são indiciados pelos EUA em caso de corrupção da Fifa, diz NYT

Por Joshua Franklin e David Ingram

ZURIQUE/NOVA YORK (Reuters) - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, e o ex-presidente da entidade Ricardo Teixeira foram indiciados pela Justiça norte-americana nesta quinta-feira como parte das investigações sobre corrupção no futebol mundial, disse o jornal The New York Times.

O também ex-presidente da CBF José Maria Marin, antecessor de Del Nero e sucessor de Teixeira, foi preso na Suíça em maio como parte de indiciamento anterior de autoridades norte-americanas e foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de recebimento de suborno em contratos de direitos de transmissão de torneios de futebol.

De acordo com uma fonte judicial, autoridades norte-americanas vão nomear 16 novos acusados em um indiciamento que será apresentado nesta quinta-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA relacionado ao esquema de corrupção no futebol mundial.

Del Nero renunciou a posição no comitê executivo da Fifa, entidade que comanda o futebol mundial, em 26 de novembro. Ele foi indicado como membro do comitê executivo da Fifa em março de 2012, após a saída de Teixeira da presidência da CBF e do cargo na Fifa em meio a denúncias de corrupção.

Teixeira comandou a CBF por 23 anos e era o presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 quando renunciou aos cargos.

Del Nero, que assumiu a presidência da CBF em abril no lugar de Marin e cujo mandato vai até 2019, não viaja ao exterior desde o fim de maio, quando voltou da Suíça ao Brasil depois das prisões de dirigentes e executivos de marketing esportivo, entre eles Marin, por acusações de corrupção.

Del Nero nega que tivesse conhecimento de qualquer irregularidade na CBF e alega que está se dedicando ao futebol brasileiro. O Comitê de Ética da Fifa informou nesta quinta ter iniciado procedimentos formais contra Del Nero em 23 de novembro.

A CBF informou que não iria se pronunciar por enquanto sobre os acontecimentos envolvendo Del Nero.

Mais cedo nesta quinta-feira, a polícia da Suíça prendeu o presidente da Conmebol, Juan Ángel Napout, e o presidente da Concacaf, Alfredo Hawit, por suspeitas de terem recebido milhões de dólares em subornos relacionados a direitos de transmissão de eventos esportivos.