Del Nero perdeu condições de comandar CBF, diz primeiro vice na linha sucessória

Segundo Peixoto, que é presidente da Federação Catarinense de Futebol e faz oposição a Del Nero, as denúncias que forçaram o licenciamento do presidente da entidade “são graves, lamentáveis e precisam ser apuradas”.

O presidente da CBF se licenciou do cargo na quinta-feira, dia em que um procedimento foi aberto contra ele no comitê de ética da Fifa e em que o dirigente foi indiciado na Justiça dos Estados Unidos acusado de receber propina em contratos ligados a competições no Brasil e na América do Sul.