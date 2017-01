Ações de produtores de petróleo de xisto dos EUA caem após decisão da Opep

(Reuters) - As ações de produtores de petróleo de xisto dos Estados Unidos caíam nesta sexta-feira, após a Organização dos Estados Produtores de Petróleo (Opep) indicar que manterá a produção em níveis quase recordes mesmo com a sobreoferta derrubando os preços, em uma aposta para jogar os rivais norte-americanos para fora do mercado.

A decisão da Opep derrubou os preços do Brent e do petróleo nos EUA, levando junto as ações de energia dos EUA.

"As esperanças de um catalisador (para as ações de produtores de petróleo de xisto nos EUA) no curto prazo evaporaram", disse o analista do Wells Fargo Roger Read em nota a clientes após serem divulgadas informações sobre a decisão da Opep.

O analista de petróleo da Sterne Agee CRT, Tim Rezvan, disse que a decisão da Opep é um "evento baixista no curto prazo" para a indústria de petróleo de xisto dos EUA.

As ações de Whiting Petroleum Corp, Continental Resources Inc e Oasis Petroleum Inc, maiores produtores da Dakota do Norte, caíam mais de 6 por cento cada. Marathon Oil Corp, Hess Corp e Occidental Petroleum Corp tinham baixa de mais de 2 por cento cada.