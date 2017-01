CBF escolherá novo vice para ocupar vaga deixada por Marin e linha sucessória pode mudar

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para o dia 16 uma assembleia-geral para escolher um novo vice-presidente que ocupará a vaga deixada pelo ex-presidente da entidade José Maria Marin, uma escolha que pode mudar a linha sucessória do presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, acusado de irregularidades.

Isso porque o estatuto da CBF prevê que o primeiro na linha sucessória da presidência em caso de vacância e renúncia é o vice-presidente mais velho da casa.

Quem ocupa esse posto atualmente é o presidente da federação de Santa Catarina, Delfim Peixoto, opositor de Del Nero, mas quem desponta como favorito para ocupar a vaga que era de Marin é o presidente da Federação Paraense de Futebol, Antonio Carlos Nunes de Lima, mais velho que Peixoto.

"Os presidentes de federações entendem que têm que dar ao coronel Nunes esta oportunidade. É um nome que nasce forte, um candidato de consenso e o mais possível candidato", disse o presidente da federação do Mato Grosso do Sul, Francisco Cezário de Oliveira, que participou de reunião com presidentes de federações estaduais na sede da CBF.

"O fator idade pode ser que tenha pesado na escolha, mas não é um boicote ao Delfim. Estamos numa situação emergencial, em que o Marco Polo pode ser banido ou afastado do futebol", disse.

Marin foi preso em maio, acusado de envolvimento no esquema global de corrupção no mundo do futebol. Pelo estatuto da CBF, depois de 180 dias de vacância do cargo um novo membro deve ser escolhido.

Del Nero se licenciou do comando da CBF após ser indiciado pela Justiça dos Estados Unidos acusado de participar do esquema de corrupção no esporte. A escolha dessa vice-presidência da entidade é importante pois há dúvidas sobre se Del Nero voltará ao cargo.Nesta sexta-feira, Peixoto disse em entrevista à Reuters nesta sexta que Del Nero perdeu as condições para permanecer à frente da CBF.

Para que uma chapa seja inscrita na disputa, é preciso ter apoio de ao menos oito federações estaduais e cinco clubes. Participam da assembleia-geral os 27 presidentes de federação e 40 presidentes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pelo edital da assembleia, as chapas têm de ser inscritas até semana que vem. Pela primeira vez os clubes terão mais peso e votos numa eleição da casa com base novo estatuto aprovado neste ano.