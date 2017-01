Preços do petróleo atingem novas mínimas desde 2009 com aumento do excedente

LONDRES (Reuters) - Os preços do petróleo mudaram de direção e voltaram a cair nesta terça-feira, com a commodity negociada nos Estados Unidos (WTI) caindo abaixo de 38 dólares por barril e o Brent operando abaixo de 40 dólares pela primeira vez desde o início de 2009, com um excedente global no mercado se intensificando.