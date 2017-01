Irmão de Rizwan Farook, autor de atentado na Califórnia, é militar condecorado

Syed Raheel Farook e seu irmão caçula, Syed Rizwan Farook, cresceram na mesma casa, frequentaram a mesma escola com dois anos de diferença e, na adolescência, muitas vezes andavam com os mesmos grupos. Mas, à medida que envelheceram, tomaram rumos distintos.

Rizwan agora está morto, tendo sido abatido a tiros pela polícia do sul da Califórnia depois de matar 14 pessoas e ferir 21 com a ajuda da esposa. Raheel está vivo e se pergunta o que deu errado.

A família, incluindo Raheel, recusou vários pedidos de comentários à reportagem, feitos por meio de seus advogados, mas aqueles que conheciam os irmãos dizem que já no ensino médio as diferenças entre os dois eram visíveis e só aumentavam.

"Ele era legal com todas as outras pessoas, mas era do tipo dominador. Ele gritava com o irmão", disse Ahmed.