Ministro do Esporte defende que país "passe a limpo" futebol após crise da CBF

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil tem de aproveitar a crise na cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para “passar a limpo” o futebol nacional e entrar numa nova fase de melhor gestão esportiva, disse nesta quarta-feira o ministro do Esporte, George Hilton.

Na semana passada, Marco Polo Del Nero se licenciou da presidência da entidade depois de ser indiciado pela Justiça dos Estados Unidos sob acusação de participar de um esquema global de corrupção no futebol que teria movimentado milhões de dólares.

“Acho que é um grande momento da gente passar a limpo o futebol brasileiro… a gente espera que seja uma oportunidade para um novo momento, um novo olhar para tratar o futebol com gestão com responsabilidade”, afirmou Hilton a jornalistas no Rio de Janeiro.