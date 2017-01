Potencial união entre DuPont e Dow Chemical pode reacender fusões na Europa

A Syngenta, maior companhia agroquímica do mundo, rejeitou uma oferta de 47 bilhões de dólares da norte-americana Monsanto em agosto e supostamente rejeitou uma oferta de 42 bilhões de dólares da estatal chinesa China National Chemical Corp no mês passado.

Mas qualquer fusão entre a Dow Chemical e a DuPont, que pode criar uma das maiores companhias químicas do mundo com mais de 92 bilhões de dólares em vendas anuais, pode incentivar os pretendentes rejeitados da Syngenta a fazer outra tentativa, disseram analistas do Bernstein.

Negociações entre a Dow e a DuPont já estão em um estágio avançado e parece improvável que um competidor apareça com uma contraproposta. Wall Street deu as boas vindas às negociações de fusão, com as ações de ambas as companhias subindo cerca de 12 por cento na sessão de quarta-feira.