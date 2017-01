Del Nero tem "esperança" de voltar ao comando da CBF, diz secretário-geral

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente licenciado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, trabalha para voltar ao comando da entidade no ano que vem, afirmou nesta sexta-feira o secretário-geral Walter Feldman.

“Ele está cuidando da defesa dele e claro que está com a expectativa e esperança de voltar ao comando da CBF”, disse ele à Reuters por telefone. “Quem se defende tem a esperança de que sua inocência seja comprovada e assegurada.”

Del Nero foi indiciado na semana passada pela Justiça dos Estados Unidos, que investiga um esquema de corrupção no futebol mundial que teria movimentado milhões de dólares com a venda de direitos de transmissão de competições de diversas regiões.

Del Nero pediu licença da presidência da CBF para se defender, o que suscitou um debate na CBF sobre o eventual substituto do dirigente no comando do futebol brasileiro.