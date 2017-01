Extrema direita francesa é derrotada em suas 3 regiões, diz boca de urna

PARIS (Reuters) - O partido de extrema direita francês de Marine Le Pen Frente Nacional perdeu o segundo turno regional das eleições neste domingo em três importantes regiões, apesar de ter vencido no primeiro turno na semana passada, disseram pesquisas de boca de urna, o que torna os conservadores de Nicolas Sarkozy e seus aliados os vencedores nas três regiões.

O resultado se seguiu à saída do Partido Socialista, do presidente François Hollande, em duas das regiões para o decisivo segundo turno, e seu pedido a apoiadores para votarem taticamente para manter a Frente Nacional longe do poder.