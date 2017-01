Extrema direita francesa sofre derrota em suas principais regiões, diz boca de urna

PARIS (Reuters) - O voto tático dos eleitores socialistas manteve o partido de Marine Le Pen Frente Nacional longe do poder em suas três principais regiões nas eleições regionais deste domingo, entregando o poder em todas elas para os conservadores do ex-presidente Nicolas Sarkozy, mostraram pesquisas de boca de urna.

A extrema direita de Le Pen e o partido anti-imigrantes FN teve mais votos que qualquer partido nacionalmente no primeiro turno da semana passada, impulsionado por temores sobre segurança e imigração após os ataques em Paris um mês atrás que deixaram 130 mortos.

Mas depois desse primeiro turno, o melhor da história da FN, o Partido Socialista retirou seus candidatos no norte, onde Le Pen era a principal candidata, e no sudeste, onde sua sobrinha Marion Marechal-Le Pen estava disputando, pedindo que seus eleitores votassem em Sarkozy para manter a FN longe do poder.