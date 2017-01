EUA estendem investigação no caso Fifa a emissoras de TV

Por Mica Rosenberg e David Ingram

NOVA YORK (Reuters) - Uma empresa de marketing esportivo descrita este mês em um indiciamento de autoridades norte-americanas por obter contratos com base no "apoio" de dirigentes de futebol corruptos mantém relações de longa data com a empresa de entretenimento norte-americana 21st Century Fox, de acordo com documentos oficiais.

A descrição da T&T Sports Marketing Ltd no indiciamento indica que os promotores norte-americanos intensificaram seu foco em empresas de mídia e o que elas poderiam saber sobre subornos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Quando os promotores anunciaram a investigação de corrupção na Fifa, em maio, mencionaram em documentos judiciais "uma série de emissoras e anunciantes", mas não abordaram especificamente o seu papel.

A 21st Century Fox listou a T&T como sua subsidiária em um documento enviado no ano passado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Seu investimento na empresa remonta a 2002, de acordo com documentos dos governos dos EUA e da Argentina.

A Fox não detinha controle operacional da T&T, disse uma porta-voz da Fox, que não quis fazer mais comentários sobre o assunto. A empresa não é citada no indiciamento e não foi acusada de nenhum delito. A T&T também não foi acusada de crimes.

A T&T está registrada nas Ilhas Cayman, não tem um número de telefone listado e não está claro se possui funcionários próprios.

Uma porta-voz da Procuradoria dos EUA no Brooklyn, em Nova York, onde tramitam os processos contra as entidades e autoridades máximas do futebol, também não quis fazer declarações, bem como um porta-voz do FBI.