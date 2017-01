Dow e DuPont miram grande economia com impostos em rara fusão de iguais

Diferente do acordo de Pfizer e Allergan, no qual as economias são resultado da troca do domicílio da Pfizer para a Irlanda, onde a Allergan é baseada, em uma chamada inversão, as economias no caso Dow-DuPont se relacionam à estruturação da transação como uma fusão de iguais. É um evento raro que exige companhias do mesmo tamanho e escopo dispostas a negociar, segundo especialistas tributários. Ambas as companhias agora estão avaliadas em cerca de 60 bilhões de dólares cada.