Ex-jogadores pedem renúncia de Del Nero em protesto na CBF

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Ex-jogadores, pessoas ligadas ao futebol e torcedores pediram nesta terça-feira em frente à sede da CBF, no Rio de Janeiro, a renúncia imediata do presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, e maior cooperação de órgãos públicos em investigações contra ele e os ex-presidentes da CBF Ricardo Teixeira e José Maria Marin.

O protesto, que teve presença do ex-capitão da seleção brasileira Raí, os ex-jogadores Alex e Djalminha e o técnico Paulo Autuori, pediu à Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal e Receita Federal para não “deixarem impunes quem corrompeu ou quer continuar a corromper o futebol pentacampeão mundial”, de acordo com o manifesto dos organizadores.

Del Nero foi indiciado no início deste mês pela Justiça dos Estados Unidos, que investiga um esquema de corrupção no futebol que teria movimentado milhões de dólares em subornos com a venda de direitos de transmissão de competições. O dirigente, então, pediu licença da presidência da CBF para se defender.

O manifesto argumenta que "a crise de corrupção é a face mais visível de um profundo problema estrutural, que travou o desenvolvimento do futebol brasileiro em todas as suas dimensões".

“O mais importante hoje em dia é quebrar o sistema, partir do zero e repensar todo o sistema que representa uma das expressões mais importantes da cultura brasileira e do dia a dia do brasileiro, que é o futebol”, disse Raí.