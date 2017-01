Del Nero diz em CPI que provará inocência após indiciamento nos EUA

(Reuters) - O presidente licenciado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, disse nesta quarta-feira em depoimento à CPI do Futebol, no Senado, que vai provar sua inocência, depois de ser acusado nos Estados Unidos de corrupção.

Del Nero foi indiciado pela Justiça dos EUA no começo deste mês acusado de receber propina em contratos ligados a competições no Brasil e na América do Sul. Após o indiciamento, ele se licenciou da presidência da CBF.

Del Nero afirmou, no entanto, que não vai renunciar ao cargo. O dirigente foi eleito presidente da CBF em eleição no ano passado e assumiu o posto em abril, no lugar de José Maria Marin. Em maio, Marin foi preso na Suíça junto com outros dirigentes do futebol mundial, na maior operação já feita contra a corrupção neste esporte.