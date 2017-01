Sarkozy perderia primeiro turno de eleição presidencial francesa hoje, diz pesquisa

PARIS (Reuters) - Líder do partidário conservador, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, seria eliminado no primeiro turno de uma eleição presidencial francesa se ela ocorresse agora, revelou uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

Seu principal concorrente para a chapa conservadora, Alain Juppé, ficaria em primeiro lugar em um segundo turno, de acordo com o levantamento do instituto Ifop para o site Atlantico, que também concluiu que a líder da extrema direita Marine Le Pen progrediria nos dois cenários.

Se Sarkozy concorresse, ficaria com 21 por cento dos votos, superado por Le Pen com 27 por cento e abaixo do atual presidente francês, o socialista François Hollande, com 22 por cento. A pesquisa pressupõe que o líder centrista François Bayrou também participaria da corrida presidencial e lhe imputa 12 por cento dos votos.