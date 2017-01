Suíça diz que costarriquenho Li foi extraditado aos EUA; Figueredo vai para os EUA

Li foi um dos sete dirigentes de futebol presos em maio em um hotel de Zurique, dias antes de uma reunião da Fifa, junto com o ex-presidente da CBF José Maria Marin.

A promotoria norte-americana acusou neste ano 41 pessoas e entidades após investigações sobre corrupção no futebol.

Até agora, a Conmebol e a Concacaf são as confederações mais afetadas, com seus presidentes e vários altos representantes atuais e antigos detidos ou com pedido de prisão.