CCEE encontra operações ilegais de comercializadoras de energia

SÃO PAULO (Reuters) - Seis comercializadoras de eletricidade, entre as quais a unidade de trading de energia do banco BTG Pactual, foram acusadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) de realizar operações "em desacordo com a legislação vigente", que a instituição determinou que sejam recontabilizadas.