Blatter e Platini são suspensos por 8 anos pela Fifa

ZURIQUE (Reuters) - O presidente suspenso da Fifa, Joseph Blatter, e o presidente da Uefa, Michel Platini, foram banidos da entidade por oito anos nesta segunda-feira em uma decisão do Comitê de Ética da Fifa.

A decisão, que aconteceu em meio à escalada de um escândalo de corrupção ao redor da Fifa, significa que o legado de 17 anos de Blatter no comando da organização terminará em desgraça, e acaba com as esperanças de que Platini pudesse substituir o suíço de 79 anos nas eleições presidenciais, em fevereiro.