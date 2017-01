Ford está em conversas com Google para montar carros autônomos, diz publicação

(Reuters) - O Google está em negociações com a montadora Ford Motor para ajudar a construir os carros autônomos da companhia de Internet, informou o Automotive News, citando uma fonte com conhecimento do projeto.

O contrato de produção, caso seja finalizado, deve ocorrer durante a feira internacional de eletrônicos de Las Vegas na primeira semana de janeiro, disse o Automotive News. (bit.ly/1MsCGQ3)

Um porta-voz do Google disse à publicação que a companhia não comentaria especulações, apesar de executivos do Google terem confirmado que a empresa está conversando com montadoras.

Mais cedo neste ano, o Google iniciou discussões com as principais montadoras do mundo e criou um time de fornecedores tradicionais e não tradicionais para acelerar os esforços para levar os carros autônomos ao mercado até 2020.

Em junho, o Google iniciou testes em protótipos de veículos autônomos com design próprio em rodovias públicas em Mountain View. A companhia também iniciou testes de protótipos de carros autônomos em Austin.

O Google deve tornar sua unidade de carros autônomos independente dentro de sua controladora, a Alphabet, no ano que vem, noticiou a Bloomberg anteriormente.

Apesar de a Ford estar atrás de alguns competidores, a montadora acelerou seu ritmo no desenvolvimento de carros autônomos neste ano e disse que expandiria sua tecnologia de segurança avançada, incluindo freios automáticos, entre outras funções.

A Reuters não pôde contatar Ford Motor e Google para comentários fora do horário comercial.