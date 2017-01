Sabesp torna mais difícil obtenção de bônus em conta e mantém regra de sobretaxa

A decisão foi tomada diante de um quadro de abastecimento de água na região metropolitana e em cidades do interior de São Paulo que caminha para a normalidade, segundo afirmaram a jornalistas o secretário de saneamento e recursos hídricos do Estado, Benedito Braga, e o presidente da Sabesp, Jerson Kelman.

Ele comentou, porém, que acredita que a empresa não precisará manter o programa até o final do próximo ano diante do aumento do nível dos reservatórios nos últimos meses e de sinais de retorno à normalidade do regime de chuvas no Estado.