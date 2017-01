Cortes de gastos e subsídios da Arábia Saudita mostram plano para petróleo barato

DUBAI (Reuters) - Cortes de gastos e em subsídios no setor de energia planejados pela Arábia Saudita sinalizam que o maior exportador global de petróleo está se preparando para um período prolongado de preços baixos da commodity.

O líder da Opep não indica que mudará a estratégia de longo prazo. Em vez disso, parece disposto a continuar tolerando o petróleo barato para defender a sua participação no mercado, esperando que este se equilibre sem a necessidade de cortes de oferta, segundo fontes do setor e analistas.

Em um dos sinais mais fortes de que o reino vai manter sua estratégia, apesar do impacto em suas finanças, o presidente do conselho da da estatal de petróleo Saudi Aramco, Khalid al-Falih, disse que a empresa poderia resistir mais que outros rivais.

"Nós vemos o equilíbrio do mercado em algum momento de 2016. Vemos a demanda em última instância superior à oferta e absorvendo muito o excedente, e os preços vão responder em seu devido tempo, independentemente de quando e quanto", disse Falih em entrevista coletiva na noite de segunda-feira, detalhando o orçamento do próximo ano.

"A Arábia Saudita mais do que ninguém tem a capacidade de esperar o mercado até que este equilíbrio se realize", disse ele.

O orçamento saudita para 2016, divulgado pelo Ministério das Finanças na segunda-feira, é marcado por uma radical reformulação na política econômica do maior exportador de petróleo do mundo, e inclui reformas politicamente sensíveis das quais as autoridades haviam anteriormente se esquivado.