Hyundai e Kia veem vendas de 2016 abaixo do crescimento da indústria automotiva

A companhia tem perdido ímpeto nos últimos anos, com a desaceleração da demanda na China e em outros mercados emergentes, enquanto as rivais japonesas e norte-americanas se recuperam nos Estados Unidos.

O grupo sul-coreano deve ver as vendas na China se recuperarem graças ao corte de impostos em veículos pequenos este ano, mas a demanda na Rússia e no Brasil e outros mercados emergentes importantes vai continuar deprimida, dizem analistas.

"A economia mundial deve continuar com baixo crescimento por causa da desaceleração econômica da China, dos preços baixos do petróleo e das agitações nos mercados emergentes decorrentes do aumento dos juros nos EUA", disse o presidente da Hyundai, Chung Mong-koo, em comunicado.