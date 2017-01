GM investe US$500 mi em acordo com Lyft para veículos autônomos

As duas empresa disseram que a parceria, que envolve um dos maiores investimentos da GM em outra empresa, resultou da visão compartilhada de que veículos autônomos vão chegar primeiro aos consumidores como parte de um serviço de compartilhamento de viagens, mais do que através de carros dos próprios motoristas.

"Nós realmente temos uma visão comum do futuro" com a Lyft, disse o presidente da GM, Dan Ammann, em entrevista à Reuters. Ammann vai se juntar ao Conselho da Lyft como parte do acordo.