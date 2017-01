Índice cai acentuadamente por dados decepcionantes sobre a China

Todos os setores ficaram em território negativo, com as ações automotivas, para as quais a China é um mercado estrangeiro essencial, na liderança com uma queda de 4,5 por cento.

As ações de empresas do setor de petróleo estenderam perdas para uma queda de 1,5 por cento, com os preços do petróleo caindo no fim da sessão do mercado europeu.