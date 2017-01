Suspensão de Valcke termina e há dúvidas sobre possível extensão

ZURIQUE (Reuters) - A suspensão de 90 dias imposta ao secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, por acusações de venda ilegal de ingressos para a Copa do Mundo termina nesta terça-feira, mas ainda é incerto se será estendida, enquanto prosseguem as investigações contra a corrupção na entidade responsável pelo futebol mundial.

Valcke foi suspenso pelo comitê de ética da Fifa em 8 de outubro, mas o fato foi ofuscado por conta da queda do presidente da entidade, Joseph Blatter, e o indiciamento de 41 pessoas, inclusive dirigentes de alto escalão da Fifa como o ex-presidente da CBF José Maria Marin, por denúncias que incluem corrupção, fraude e lavagem de dinheiro.

Um porta-voz do comitê de ética disse que não poderia comentar de imediato se a organização tentaria uma extensão de 45 dias à suspensão, que é permitida de acordo com as regras enquanto a investigação estiver em andamento.