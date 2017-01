Setor de veículos e governo preparam programa de renovação de frota para este mês, diz Fenabrave

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria de veículos e o governo federal devem acertar neste mês os detalhes para lançar um programa de renovação de frota que deve incluir automóveis e motos, como forma de estimular as vendas de veículos novos, afirmou nesta quarta-feira o presidente da associação de concessionárias, Fenabrave.

O projeto, apelidado de "Programa de Sustentabilidade Veicular" envolverá caminhões a partir de 30 anos de uso e carros a partir de 15 anos de uso, afirmou a jornalistas o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Junior.

"A criação do programa pode ser assinada ainda neste mês. Há um compromisso verbal das entidades com o governo", disse o presidente da Fenabrave. Ele se referiu às 19 entidades que participam com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) da elaboração do plano e incluem sindicatos de metalúrgicos e associações de montadoras.

Segundo Assumpção Junior, a implantação do programa pode gerar vendas anuais adicionais de 500 mil carros por ano.

O mercado brasileiro de veículos caminha em 2016 para ter o quarto ano seguido de queda de vendas, pressionado pela crise econômica e baixa confiança dos consumidores. A expectativa da Fenabrave é de queda de cerca de 6 por cento nos licenciamentos após recuo de 26,5 por cento em 2015, que fez as vendas do setor recuarem para os níveis de 2007.

O presidente da Fenabrave disse que o programa de renovação não terá subsídios do governo federal, mas evitou dar detalhes sobre as condições financeiras que viabilizarão o plano.

Segundo proposta listada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), o programa se viabilizaria por meio da criação de um seguro para "sustentabilidade veicular", nos moldes do atual DPVAT pago pelos proprietários de veículos. O pagamento desse seguro seria condição para o licenciamento do veículo.

Ainda de acordo com a proposta da CNT, os recursos desse seguro formariam um fundo que seria responsável pelo dispêndio com o programa. O fundo seria depositado na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, segundo a proposta.