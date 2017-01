Lula presta depoimento à PF em investigação sobre edição de MPs

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou nesta quarta-feira depoimento à Polícia Federal em Brasília no âmbito da investigação sobre duas medidas provisórias editadas durante o seu governo, informou o Instituto Lula em nota.

De acordo com a entidade que leva o nome do ex-presidente que governou o país entre 2003 e 2010, Lula esclareceu a edição das MPs 471, de 2009, que prorrogou incentivos à indústria automotiva, e 512, de 2010, que estendeu esses incentivos a novos projetos do setor.