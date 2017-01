Produção de veículos no Brasil em dezembro cai 18,4%, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria de veículos brasileira teve queda de 18,4 por cento na produção em dezembro ante novembro, a 142,9 mil unidades, informou nesta quinta-feira a associação de montadoras, Anfavea.

No comparativo com o mesmo mês de 2014, o setor teve em dezembro queda de 30 por cento na produção, acumulando em 2015 baixa de 22,8 por cento, a 2,43 milhões de unidades. A estimativa da entidade para o desempenho no acumulado do ano era de declínio de 23,2 por cento.

As vendas de veículos novos no país no mês passado somaram 227,8 mil unidades, alta de 16,7 por cento na base sequencial, mas queda de 38,4 por cento sobre o último mês de 2014. No acumulado do ano, os licenciamentos somaram 2,57 milhões de veículos, recuo de 26,6 por cento. A previsão da Anfavea para 2015 era de retração de 27,4 por cento.

As exportações do setor no ano, que incluem máquinas agrícolas, caíram 8,7 por cento em valores, a 10,5 bilhões de dólares. A expectativa da Anfavea para as vendas externas era de recuo de 10,8 por cento.

A indústria automotiva brasileira fechou o ano passado com 129,77 mil postos de trabalho ocupados, o que representa um encolhimento de 10,2 por cento sobre o final de 2014.