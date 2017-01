Produção de veículos no país desaba 22,8% em 2015; Anfavea prevê ajuda do câmbio em 2016

Corroborando o que anunciara na véspera a Fenabrave, associação dos distribuidores de veículos, a Anfavea informou que as vendas de veículos novos em dezembro subiram 16,7 por cento sobre novembro. No entanto, as 227,8 mil unidades vendidas foram 38,4 por cento menores do que no último mês de 2014. E no acumulado do ano, os licenciamentos recuaram 26,6 por cento, a 2,57 milhões de veículos.