Del Nero pede nova licença da CBF e nomeia aliado Nunes como interino

(Reuters) - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, pediu nova licença do cargo nesta quinta-feira, apenas dois dias após ter reassumido a posição, e indicou como interino o vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima, seu aliado e primeiro na linha sucessória da confederação.

Indiciado pela Justiça norte-americana em 3 dezembro por suspeita de envolvimento em um esquema de recebimento de propina em negociações para venda de direitos de marketing de torneios de futebol, Del Nero havia retornado ao cargo na terça-feira após ter se afastado no dia do anúncio do indiciamento nos Estados Unidos.