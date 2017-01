Barragem da Samarco derramou menos lama que o estimado inicialmente, diz BHP

MELBOURNE (Reuters) - Muito menos lama do que o inicialmente estimado vazou da barragem com rejeitos de minério de ferro que se rompeu na cidade mineira de Mariana em novembro, quando 17 pessoas morreram, informou nesta sexta-feira a anglo-australiana BHP Billiton, uma das proprietárias da Samarco, empresa responsável pela barragem.

Análises feitas por meio de satélites mostraram que cerca de 32 milhões de metros cúbicos de lama foram liberados no Rio Doce, afirmou a BHP, citando informações da Samarco, uma joint venture da mineradora com a brasileira Vale.

O comunicado da Samarco ocorre um dia depois de a presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Marilene Ramos, ter afirmado que o órgão verificou uma mancha no oceano perto do sul da Bahia, em área próxima ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, local com maior biodiversidade de corais do Atlântico.