Do espaço ao Vaticano, homenagens a David Bowie se multiplicam pelo mundo

LONDRES (Reuters) - Políticos, músicos e fãs ao redor do mundo, do Vaticano à Estação Espacial Internacional, prestaram homenagens nesta segunda-feira a David Bowie, que morreu de câncer aos 69 anos.

Por meio do Twitter ou do Facebook, muitos elogiaram o pioneirismo de Bowie e ofereceram suas próprias recordações do cantor, conhecido por uma série de sucessos, tais como "Space Oddity" e "Let's Dance".