David Bowie morre de câncer aos 69 anos

LONDRES (Reuters) - O lendário astro britânico do rock David Bowie, que encarnou sucessos como “Ziggy Stardust” com ousadas demonstrações andróginas de sexualidade e roupas brilhantes, morreu de câncer aos 69 anos.

Um camaleão visionário, Bowie abalou os mundos do rock hedonístico, da moda e do drama durante cinco décadas, expandindo as fronteiras da música e de sua própria sanidade para produzir algumas das músicas mais inovadoras de sua geração.