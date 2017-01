Irã liberta marinheiros dos EUA em águas internacionais

A Guarda Revolucionária do Irã disse que os marinheiros aparentemente entraram em águas iranianas por engano. Eles foram detidos na terça-feira a bordo de duas embarcações de patrulha da Marinha norte-americana no Golfo Pérsico.

“Nossas investigações mostraram as duas embarcações da Marinha dos EUA entrando em águas territoriais iranianas devido a um sistema de navegação quebrado”, disse o contra-almirante da Guarda Revolucionária Ali Fadavi, segundo a agência de notícias Tasmin, que costuma trabalhar em proximidade com a guarda.

O chefe das Forças Armadas do Irã, o general Hassan Firouzabadi, disse que o incidente deve demonstrar a força do Irã aos “causadores de problemas” no Congresso dos EUA, que buscam aumentar a pressão sobre o Irã após o acordo nuclear.

A Guarda Revolucionária opera unidades em terra e no mar separadas das Forças Armadas regulares, e com frequência realiza jogos de guerra no Golfo Pérsico, que separa o Irã de seus rivais na Arábia Saudita e da base naval dos EUA no Barein.