Fifa demite secretário-geral Jérôme Valcke

ZURIQUE (Reuters) - A Fifa informou nesta quarta-feira que demitiu o secretário-geral Jérôme Valcke, uma das figuras mais importantes da entidade máxima do futebol mundial, devido a suposto envolvimento em esquema de corrupção para venda de ingressos da Copa do Mundo.

Valcke era um dos homens mais poderosos da Fifa e principal responsável na organização por garantir que as duas últimas edições da Copa do Mundo, na África do Sul em 2010 e no Brasil em 2014, ficassem prontas a tempo. A cobrança feita ao Brasil para acelerar os preparativos para o torneio, dizendo que o país precisava de "um chute no traseiro", teve enorme repercussão no país.