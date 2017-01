Kuweit processa comitê olímpico do país devido a suspensão internacional, diz mídia

KUWEIT (Reuters) - A autoridade esportiva do Kuweit entrou com uma ação civil contra o comitê olímpico do país, relataram jornais locais nesta quarta-feira, acusando o comitê de ter colaborado para o banimento oficial da nação da Olimpíada do Rio de Janeiro neste ano.

Em outubro do ano passado, o Comitê Olímpico Internacional (COI) impediu que o pequeno país do Golfo Pérsico participasse de uma Olimpíada pela segunda vez em cinco anos por interferência governamental no comitê olímpico do país, que conta com 15 membros.