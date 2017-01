Reino Unido não pode ter acesso total ao mercado único com restrição de movimento, diz Merkel

O Reino Unido, que está deixando a União Europeia, enfrenta o desafio de assegurar um novo acordo comercial com a UE e, simultaneamente, dar a Londres mais controle sobre a migração do bloco, potencialmente infringindo o princípio de liberdade de movimento da UE, que é a chave para acessar seu mercado único.

"Se eu começar a fazer concessões na liberdade de movimento, então, amanhã, outro país dirá: 'Eu também não quero tantos trabalhadores búlgaros e romenos'", disse Merkel, em uma conferência com a ala jovem do seu partido União Democrata- Cristã (CDU).

"E, então, aparecerá um terceiro país, depois virão as forças extremas da Europa, e logo vamos todos fechar nossas fronteiras novamente e não teremos nenhuma liberdade e então isso não será mais a Europa", acrescentou.

Ela disse que o acesso do Reino Unido ao mercado único Europeu depende do país aceitar as quatro liberdades da União Europeia, incluindo a liberdade de circulação das pessoas.