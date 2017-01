Negociações sobre a Síria em Lausanne terminam sem avanço

Kerry buscava obter um novo caminho para a paz depois de não conseguir um cessar-fogo em conversas diretas com a Rússia e em meio a crescentes críticas internacionais a russos e sírios pelos bombardeios na cidade de Aleppo, tomado por rebeldes.

Kerry recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e sete outros chanceleres da região: de Irã, Iraque, Arábia Saudita, Turquia, Catar, Jordânia e Egito. O encontro ocorreu semanas depois do fracasso do plano de cessar-fogo entre EUA e Rússia, tidas por muitos como a última chance de paz neste ano.

Lavrov, que disse anteriormente não ter “expectativas especiais” para o encontro deste sábado, afirmou a agências de notícias russas que os países concordaram em manter contato em um futuro próximo para acabar com a crise síria. Ele contou que houve “ideias interessantes”, sem dar detalhes.

“Este será, como tem sido há anos, um processo muito difícil”, disse uma autoridade norte-americana antes do início das conversas.

A Europa não estava representada no encontro, ocorrido em um luxuoso hotel no Lago Genebra. Mas o Ministério das Relações Exteriores da França disse que chanceleres devem se reunir em Londres no domingo para discutir a questão síria.