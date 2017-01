Mercados têm queda pressionados por Pearson e Marine Harvest

LONDRES (Reuters) - Os mercados europeus recuaram nesta segunda-feira, com dados fracos de empresas como o grupo de mídia Pearson e empresa de frutos do mar norueguesa Marine Harvest pressionando os mercados.

A Pearson caiu 8,4 por cento, o pior desempenho do índice britânico FTSE 100 e do STOXX 600, depois que a empresa alertou sobre as condições comerciais difíceis, apesar dos cortes de custos terem lhe permitido manter sua previsão para o ano inteiro.