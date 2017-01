Duas pessoas ganharão pernoite em caixão no castelo do Drácula

BUCARESTE (Reuters) - "Alho e itens com essência de alho não são permitidos, incluindo perfumes", são as regras do castelo do Conde Drácula para garantir que os convidados da noite do Dia das Bruxas não poderão evitar o vampiro.

Em 31 de outubro, duas pessoas poderão dormir nos caixões forrados com veludo no isolamento da cripta do Conde e passarão o resto da noite no castelo nos Cárpatos totalmente sozinhos, disse o site de aluguel de imóveis para temporada Airbnb.

A empresa lançou um concurso promocional via Airbnb na segunda-feira para escolher os primeiros hóspedes noturnos do castelo desde que o regime comunista da Romênia expulsou os donos após a 2ª Guerra Mundial, a família real Habsburgo, quase 70 anos atrás.

Em 2006, um governo democrático que substituiu os comunistas restaurou a fortaleza de Bran, do século 14, conhecido como o "castelo de Drácula" a descendentes dos Habsburgos. Situado nas arborizadas montanhas Cárpatos, é agora um museu e grande atração turística na Romênia.

O Airbnb disse que a dupla vencedora caminhará pelo labirinto de corredores escuros do palácio para, eventualmente, descobrir uma passagem secreta para uma grande sala de jantar. Lá, um jantar à luz de velas os aguardará, preparado da maneira tradicional, assim como descrito no livro de Bram Stoker: "Uma refeição calorosa e rica para o sangue composta de bife de carne e frango hendl com páprica".