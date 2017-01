Camex prorroga defesa contra importação de resina de polipropileno dos EUA

"Concluiu-se que, caso o direito antidumping seja extinto, as exportações dos EUA a preços de dumping, muito provavelmente, voltarão a atingir volumes significativos, tanto em termos absolutos quanto em relação ao consumo", afirma a decisão da Camex publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira. Na decisão, foi prorrogada a sobretaxa de 10,6 por cento sobre polipropileno importado dos EUA.

"Pode-se concluir que, caso o direito antidumping não seja prorrogado, haverá retomada do dano à indústria doméstica decorrente das importações objeto do direito antidumping", acrescentou.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), que questiona a prorrogação do antidumping sobre a resina, em 2009, quando o mecanismo não estava em vigor, as importações de polipropileno dos EUA representavam 30 por cento das importações totais do produto pelo país. Em 2015, a participação era de 2 por cento. Continuação...