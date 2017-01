Nikkei japonês tem maior queda desde o Brexit com eleição nos EUA

SYDNEY/LONDRES (Reuters) - As ações japonesas despencaram mais de 5 por cento nesta quarta-feira, registrando a maior queda diária desde o Brexit em junho com os investidores acompanhando atentamente a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

The Nikkei caiu 5,4 por cento e fechou a 16.251 pontos após passar por territórios positivo e negativo conforme saíam as pesquisas de boca de urna. O mercado japonês fechou antes da divulgação do resultado final nos EUA.