Mercado de energia vê contas de luz de volta à bandeira tarifária verde em dezembro

Por Luciano Costa

SÃO PAULO (Reuters) - As contas de luz podem voltar à bandeira tarifária verde em dezembro, o que aliviaria os consumidores do custo extra gerado pela bandeira amarela acionada neste mês, afirmaram especialistas de comercializadoras, que esperam uma melhoria do cenário hídrico.

O acionamento da bandeira amarela, que sinaliza para o consumidor uma menor oferta e busca incentivar a economia de energia, foi decidido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no final de outubro devido a projeções de chuvas abaixo da média histórica em todo o país em novembro.

Como novembro marca o início do período de chuvas na região das hidrelétricas do país, que têm os reservatórios principalmente no Sudeste, a expectativa do mercado é de que as precipitações melhorem a partir do próximo mês.

"Dezembro é um mês que já tem uma hidrologia bastante considerável no Sudeste, você tem um volume de água esperado muito grande... se a projeção for de um dezembro um pouco mais molhado, já muda para a bandeira verde", disse à Reuters o gerente de gestão de clientes da Delta Energia, Reinaldo Ribas.

As bandeiras tarifárias são fixadas pela Aneel de acordo com os preços da energia no mercado spot, o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Se o PLD passa de 211 reais por megawatt-hora em alguma região, é acionada a bandeira amarela, enquanto a vermelha entra em vigor com preços acima de 422 reais.

O PLD está atualmente em cerca de 241 reais por megawatt-hora, ante 168 reais no final de outubro.

"Se chover o esperado o preço pode cair (em dezembro)... hoje nossas simulações apontam para 180 reais. Mas depende da chuva, se vier abaixo do esperado o preço pode subir bastante", disse o diretor de risco da Ecom Energia, Carlos Caminada.