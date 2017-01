Líder francesa de extrema direita espera vitória ao estilo Trump na eleição de 2017

LONDRES (Reuters) - A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos foi uma vitória do povo contra a elite, disse a líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, acrescentando que ela espera que os franceses sigam o exemplo no ano que vem e a elejam presidente.

Questionada durante uma entrevista no programa de Andrew Marr na BBC se a vitória de Trump fez com que a sua própria eleição se tornasse mais provável, Le Pen disse: "Ele tornou possível o que havia sido apresentado como impossível, então é realmente a vitória do povo contra a elite".

"Então, se eu puder traçar um paralelo com a França, então sim, eu gostaria que na França também as pessoas virassem a mesa, a mesa em que as elites dividem o que deveria ir para o povo francês", disse ela, de acordo com uma tradução fornecida pela BBC.