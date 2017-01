Samsung anuncia aquisição da Harman International por US$8 bilhões

SEUL (Reuters) - A Samsung Electronics anunciou nesta segunda-feira que vai comprar a Harman International Industries por 8 bilhões de dólares, em um acordo que marca a maior aquisição no exterior já feita pela empresa sul-coreana.

A compra da Harman, que fabrica sistemas conectados de áudio para automóveis, ilustra os esforços da Samsung para encontrar novas áreas de crescimento, à medida que o segmento principal de smarthphones desacelera depois do recall do Galaxy Note 7.

"A Samsung está usando seu enorme caixa para sair na frente de rivais no mercado de tecnologia automotiva. Mas ainda não se sabe se poderá crescer a ponto a competir com Bosch e Continental", comentou Park Jung-hoon, gestor de fundos da HDC Asset Management.

Os produtos da Harman são usados em mais de 30 milhões de automóveis fabricados por montadoras como BMW, Toyota e Volkswagen, de acordo com o site da empresa.

A Harman, que conta com cerca de 30 mil funcionários, vai operar como uma subsidiária da Samsung e seguirá sob o comando do presidente executivo, Dinesh Paliwal, de acordo com o grupo sul-coreano.