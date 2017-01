Em posição difícil após vencer no Brasil, Hamilton terá de torcer por outras equipes em Abu Dhabi

SÃO PAULO (Reuters) - Vencer não basta para Lewis Hamilton, que agradeceria uma mãozinha dos rivais da Red Bull em sua disputa pelo campeonato mundial de Fórmula 1 com o colega de Mercedes, Nico Rosberg, na semana que vem.

O alemão Rosberg será coroado campeão pela primeira vez se subir no pódio do Grande Prêmio da Abu Dhabi, o último da temporada, mesmo que Hamilton vença sua quarta corrida seguida e décima da atual temporada.

Isso quase aconteceu em Interlagos no domingo, quando Max Verstappen roubou o segundo lugar de Rosberg, logo atrás de Hamilton, mas a Red Bull se equivocou colocando pneus intermediários no carro do jovem holandês e precisou trocá-los novamente por um conjunto para pista molhada.