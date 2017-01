Gasolina e diesel sobem nas bombas um mês após Petrobras reduzir preços

SÃO PAULO (Reuters) - Os preços médios da gasolina vendida nos postos do Brasil tiveram uma alta de 0,74 por cento em um mês, desde que a Petrobras colocou em prática sua nova política de cotações nas refinarias, apesar de a estatal ter reduzido os valores do combustível em duas oportunidades neste período.

No caso do diesel, o preço subiu 0,1 por cento no mesmo período, segundo levantamento do órgão regulador (ANP), mesmo diante de reduções ainda mais expressivas nas cotações do produto nas refinarias da Petrobras.