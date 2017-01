Ex-ministro da Economia vai disputar presidência da França, diz fonte

PARIS (Reuters) - O ex-ministro da Economia francês Emmanuel Macron vai anunciar na quarta-feira que disputará a presidência do país, disse uma fonte próxima ao político, em uma iniciativa há muito esperada que pode interferir em outras campanhas, tanto de esquerda quanto de direita.

O ex-banqueiro, de 38 anos, deixou o posto de ministro da Economia neste ano e estabeleceu o seu próprio movimento político, o “En Marche”.

“Ele tomou a decisão, e a decisão foi tomada há muito tempo”, afirmou a fonte.

Apesar do antigo cargo no governo do presidente François Hollande, de quem foi assessor antes mesmo que ele ocupasse o posto, Macron não é membro do Partido Socialista.

Ele também não tem cargo eletivo, o que faz com que analistas digam que sua vitória é improvável devido à falta do apoio de um aparato partidário.

No entanto, Macron é um dos políticos franceses mais populares, e as suas políticas o colocam no campo centrista, espectro político também na mira de Alain Juppé, o atual favorito na pesquisas para se tornar presidente nas eleições de 2017, que acontece em dois turnos, em abril e maio.

O esperado movimento de Macron acontece dias antes da primeira rodada de primárias do partido Os Republicanos e seus aliados de centro-direita, que acontece no domingo.

O ex-presidente Nicolás Sarkozy, que também pretende concorrer, tem se posicionado à direita do ex-premiê Juppé numa tentativa de conseguir o apoio dos votantes preocupados com imigração e segurança.